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روسيا : تسجيل 10 خروقات لوقف اطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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مصراوي Masrawy

روسيا : تسجيل 10 خروقات لوقف اطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:33 م الإثنين 29 مايو 2017

روسيا : تسجيل 10 خروقات لوقف اطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو- (أ ش أ):
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ممثليها في لجنة الهدنة الروسية – التركية في سوريا سجلوا 10 خروقات لوقف إطلاق النار خلال ال24 ساعة الماضية فيما سجل ممثلو تركيا خرقا واحدا فقط.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الإثنين ـ أن ممثليها سجلوا 6 حالات إطلاق نار في محافظة دمشق وحالتين في محافظة درعا وحالة واحدة في كل من محافظتي القنيطرة واللاذقية.

فيما سجل الجانب التركي في اللجنة خرقا واحدا في محافظة درعا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن غالبية عمليات إطلاق النار العشوائي سجلت في مناطق يسيطر عليها مسلحون من جماعتي جبهة النصرة وداعش الإرهابيتين.

 ومن جهة أخرى، نفذ مركز المصالحة الروسي في حميميم 4 عمليات إنسانية في حلب حيث تم توزيع 8ر4 طن من المساعدات الإنسانية على السكان المحليين، موضحا أن المساعدات وزعت على 1507 أشخاص.

 كما نفذت الأمم المتحدة عملية إنسانية في محافظة دير الزور حيث ألقت طائرات روسية 21 طنا من المساعدات بالمظلات.

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