سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم في مصر، أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية، فريق مصر 365 يتابع معكم، سعر الدولار، لحظة بلحظة وتحركات سعر الدولار الأمريكي ونقدم تغطية مميزة بأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك وكذلك أقل سعر لبيع الدولار وننشر تحديث لحظي لسعر الدولار بالسوق السوداء، أخبار الدولار في السوق المصرفية من ناحية العرض والطلب، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة.

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، افضل سعر لشراء الدولار اليوم، ويحدث دائما حالة توقف سعر التداول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بجميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وهذا بسبب الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على أن ترجع لممارسة عملها يوم مع بداية الأسبوع الجديد.

ملخص أسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك

18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.07 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك المشرق

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.08 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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