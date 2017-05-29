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سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم في ، العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية، فريق مصر 365 يتابع معكم، سعر الدولار، لحظة بلحظة وتحركات سعر الدولار الأمريكي ونقدم تغطية مميزة بأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك وكذلك أقل سعر لبيع الدولار وننشر تحديث لحظي لسعر الدولار بالسوق السوداء، أخبار الدولار في السوق المصرفية من ناحية العرض والطلب، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء  أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة.

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، افضل سعر  لشراء الدولار اليوم، ويحدث دائما حالة توقف سعر التداول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بجميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وهذا بسبب الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على أن ترجع لممارسة عملها يوم مع بداية الأسبوع الجديد.

 

ملخص أسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك

18.05
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الأهلي المصري

18.07
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك المشرق

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.08 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

 

 

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500
البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1300
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0276 18.1306
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0500 18.1500
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0000 18.1000
المصرف المتحد 18.0200 18.1200
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0500 18.1500
بنك المشرق 18.0500 18.1500
بنك الاستثمار العربي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.0500 18.1500

 

 

المصدر : مصر365

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