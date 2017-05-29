مقتل نحو 100 شخص في مواجهات بين الجيش ومسلحي "داعش" جنوب الفلبين
مقتل نحو 100 شخص في مواجهات بين الجيش ومسلحي "داعش" جنوب الفلبين
12:23 م الإثنين 29 مايو 2017
مانيلا – (أ ش أ):
لقى ما يقرب من 100 شخص مصرعهم، في مواجهات بين الجيش ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة "ماراوي" جنوب الفلبين.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن الاشتباكات بين الجانبين أودت بحياة 19 مدنيا و11 عسكريا و4 من رجال الشرطة، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من القضاء على 61 مسلحا من أنصار "داعش".
وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قد أعلن خلال زيارته إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، الأحكام العرفية في جزيرة "مينداناو" وذلك على خلفية احتدام القتال في مركز محافظة لاناو ديل سور بمدينة ماراوي، الواقعة جنوب البلاد، بين الجيش ومتشددي جماعة "ماوتي"، التي أعلن زعيمها إسنيلون هابيلون، مبايعته لتنظيم "داعش" عام 2014.
يذكر أن مينداناو هي ثاني أكبر جزيرة في الفلبين وتشهد منذ فترة طويلة نشاطا مكثفا للانفصاليين الإسلاميين.
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