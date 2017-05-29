سكرتير عام بورسعيد: تسكين المستحقين بمنطقة "أبو عوف" العشوائية

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قال المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إن حملة الإزالات بـ"عزبة أبو عوف"، ستزيل جميع العشش التي تم بناؤها بشكل عشوائي ومخالف، مع تسكين المستحقين من أصحاب تلك العشش بمشروع الـ40 عمارة بنطاق حي الضواحي.

وأشار "أبو زهرة"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بحملة الإزالات للعشوائيات بالمنطقة، إلى أن حي الضواحي، استقبل أمس، 265 حالة ممن ثبت لهم الأحقية في مشروع تطوير المنطقة، عقب الانتهاء من عمل البحوث اللازمة، وتوفير وحدات سكنية جديدة بمشروع الـ 40 عمارة كاملة المرافق.

وأوضح السكرتير العام أنه تم بناء 40 عمارة سكنية بإجمالي 960 وحدة سكنية، بتكلفة 87.5 مليون جنيه، معلن بدء إدارة الاسكان بالحي بداية من اليوم في إجراءات التعاقد مع المستحقين، بعد إزالة العشش العشوائية، وإحضار خطاب يفيد إزالتها من حي الزهور بشكل كامل، ودفع الرسوم المقررة وخطابات التعاقد مع شركتي الكهرباء والمياه، لتركيب عدادات الوحدات السكنية المخصصة.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، شنت بالتعاون مع رجال الجيش الثاني وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور.

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