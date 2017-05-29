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"الصحة": تصويب شهادات وفاة شهداء حادث المنيا.. والخطأ غير مقصود

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مصراوي Masrawy

"الصحة": تصويب شهادات وفاة شهداء حادث المنيا.. والخطأ غير مقصود

12:13 م الإثنين 29 مايو 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، تصويب الخطأ الذي ورد بخانة سبب الوفاة لعدد من شهداء حادث المنيا الإرهابي.

وكان عدد من أسر شهداء الهجوم الإرهابي، عبروا عن غضبهم بعد إصدار الإدارة الصحية بالعدوة شهادات وفاة لذويهم، تتضمن أن أسباب الوفاة "صدمة رضحية"، بالمخالفة لما كشفت عنه تقارير معاينة النيابة والطب الشرعي لجثث الضحايا، وهى أن أسباب الوفاة "مقذوف ناري".

ولفتت وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى التصويب بجملة "مقذوف ناري من بندقية أو بندقية رشاشة أوأسلحة نارية أخرى"، وأكدت أن الخطأ غير مقصود بالمرة.

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مصراوي Masrawy

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