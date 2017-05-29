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بالصور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء «أتوبيس الأقباط»

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بالصور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء «أتوبيس الأقباط» بالصور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء «أتوبيس الأقباط»

التحرير

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قدم عصام البديوي، محافظ المنيا، واجب العزاء في شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء أثناء استقلالهم حافلة على الطريق الصحراوي الغربي، كانت متجهة من محافظة بني سويف إلى المنيا، الجمعة الماضي.

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وحرص "البديوي" على تقديم واجب العزاء في مطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، وكنيسة السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس، بمركز مغاغة.

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وأعرب المحافظ عن خالص أسفه وتعازيه ومواساته لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر، مؤكدا أنه استهداف غادر وخسيس لأبرياء لا ذنب لهم، واصفا منفذي الهجوم والمخططين له بأنهم "مرتزقة مأجورون للقتل، وهدفهم النيل من وكسر إرادتها"، مشددا على أن مثل تلك الحوادث الآثمة لن تنل من قوة مصر وإصرارها على محاربة الإرهاب.

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التحرير

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