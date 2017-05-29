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لجنة لرصد الإساءة للمرأة في دراما رمضان

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لجنة لرصد الإساءة للمرأة في دراما رمضان لجنة لرصد الإساءة للمرأة في دراما رمضان

التحرير

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أعلن المجلس القومى للمرأة عن تشكيل لجنة لرصد صورة المرأة في دراما رمضان، وهى لجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، وتعمل اللجنة على رصد وإعداد تحليل مضمون لدراما رمضان والخروج بتقرير نصف شهري عن كيفية تناولها لقضايا المرأة، وصورة المرأة التي تم إبرازها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، وذلك بهدف الخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، على أن يتم في نهاية الشهر الكريم تقديم تقرير كامل للمجلس الأعلى للإعلام.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة أنه تم تشكيل فريق كامل لرصد صورة المرأة في دراما رمضان، بالتعاون مع 60 طالبًا وطالبة من طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس المتطوعين كنوع من التدريب.

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وأشارت القلينى، إلى أن اللجنة تتولى أيضًا رصد كافة الإعلانات بشكل يومي لرصد أي إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات، متمنية ان تظهر النماذج النسائية في الدراما صورة المرأة الناجحة والمرأة المصرية الأصلية.

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التحرير

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