بالأسماء.. إصابة 17 شخصا إثر انقلاب أتوبيس في بني سويف

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أصيب 17 شخصا، اليوم الإثنين، إثر انقلاب أتوبيس "سوبر جيت" بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحرواي الشرقي بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

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