وزير الصناعة: 48% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 7 مليارات و438 مليون دولار مقابل 6 مليارات و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14%، وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15 مليارا و931 مليون دولار مقابل 22 مليارا و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%، وانعكس ذلك على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 16 مليارا و196 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 8 مليارات و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق 7 مليارات و704 ملايين دولار بما يمثل 48% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري.

جاء ذلك خلال أحدث تقرير تلقاه الوزير عن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

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وأشار التقرير إلى زيادة صادرات مواد البناء من مليار و276 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2016 إلى مليار و879 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بزيادة نسبتها 47% عن نفس الفترة من العام، كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 921 مليون دولار إلى 948 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.1%، وكذلك الملابس الجاهزة ارتفعت من 413 مليون دولار إلى 432 مليون دولار بزيادة 4.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة طفيفة، حيث سجلت 940 مليون دولار خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 914 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 3%، كما ارتفعت صادراتنا من الأسمدة والمواد الكيماوية خلال الفترة المذكورة من مليار دولار إلى مليار و341 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري 2017 بزيادة نسبتها 34%.

وحول أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري 2017، أوضح التقرير أنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان.