«الإسكان»: استرداد 2523 فدانا بـ3 مدن جديدة.. والبقية تأتي

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان استردت 2523 فدانًا، كان قد تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، بثلاث مدن جديدة.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها أمس إن الأراضي التي تم استردادها تقع بمدن: برج العرب الجديدة، والأقصر الجديدة، وطيبة الجديدة.

وأكد البيان استمرار أجهزة المدن الجديدة فى حملاتها الموسعة لإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات، على الأراضى، وذلك بتعاون ومساندة كاملة، من المحافظين، والقوات المسلحة والشرطة.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ 22 قرار سحب، و15 إزالة فورية، بإجمالى مساحة 1331 فدانًا، حيث تم ردم 47 بئر مياه ارتوازية، وإزالة 10 منازل مخالفة، و20 محلات تجارية، و5 مبان، والعديد من الأسوار، كما تمت إزالة التعديات بمنطقة يتم تجريفها، إضافة إلى إغلاق محجر والتحفظ على بلدوزر ولودر وسيارة قلاب.

وأضاف المهندس طارق محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، أن جهاز المدينة بدأ حملة موسعة لإزالة كل أشكال التعديات، وتم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على 227 فدانًا، بجانب 930 فدانًا أخرى تم إزالة التعديات عليها، وتحرير محاضر لها.

وأشار المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أن جهاز المدينة بدأ منذ 21 مايو الجارى حملة مكثفة لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إزالة التعديات على مساحة 35 فدانًا.