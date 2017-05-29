القبض على 11 مثيرًا الشغب خلال إزالة عشوائيات "عزبة أبوعوف" ببورسعيد
القبض على 11 مثيرًا الشغب خلال إزالة عشوائيات "عزبة أبوعوف" ببورسعيد
12:07 م الإثنين 29 مايو 2017
إزالة عشوائيات عزبة أبوعوف
بورسعيد - طارق الرفاعي:
ألقت قوات الأمن بمحافظة بورسعيد، القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين بحملة لإزالة عشوائيات منطقة "عزبة أبو عوف" من أداء مهام عملهم، وإثارتهم الشغب ضد القوات.
وقال مصدر أمني مطلع لـ"مصراوي"، إنه فور وصول الحملة إلى المنطقة، اليوم الإثنين، أقدم عدد من مثيري الشغب على اعتراض عملها، وألقوا الحجارة على القوات، وحاولوا إشعال النيران في إطارات للسيارات، فأطلقت قوات الأمن 5 قنابل غاز مسيل للدموع، وألقت القبض على 11 منهم، واستكمل المشاركون في الحملة عملهم في إزالة العشوائيات.
وشنت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، حملة مكبرة لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، بمشاركة قوات من الجيش الثاني الميداني والشرطة التابعة لمديرية الأمن بمحيط المنطقة، لتأمين عملية الإزالة.
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