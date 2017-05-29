أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على 11 مثيرًا الشغب خلال إزالة عشوائيات "عزبة أبوعوف" ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 11 مثيرًا الشغب خلال إزالة عشوائيات "عزبة أبوعوف" ببورسعيد

12:07 م الإثنين 29 مايو 2017

إزالة عشوائيات عزبة أبوعوف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت قوات الأمن بمحافظة بورسعيد، القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين بحملة لإزالة عشوائيات منطقة "عزبة أبو عوف" من أداء مهام عملهم، وإثارتهم الشغب ضد القوات.

وقال مصدر أمني مطلع لـ"مصراوي"، إنه فور وصول الحملة إلى المنطقة، اليوم الإثنين، أقدم عدد من مثيري الشغب على اعتراض عملها، وألقوا الحجارة على القوات، وحاولوا إشعال النيران في إطارات للسيارات، فأطلقت قوات الأمن 5 قنابل غاز مسيل للدموع، وألقت القبض على 11 منهم، واستكمل المشاركون في الحملة عملهم في إزالة العشوائيات.

وشنت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، حملة مكبرة لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، بمشاركة قوات من الجيش الثاني الميداني والشرطة التابعة لمديرية الأمن بمحيط المنطقة، لتأمين عملية الإزالة.

اقرأ أيضا

بالصور.. الجيش يشارك في إزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية ببورسعيد

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

    برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

    أخبار
  • فقدان 5 صيادين وإنقاذ 2 في غرق مركب قرب سواحل بورسعيد

    فقدان 5 صيادين وإنقاذ 2 في غرق مركب قرب سواحل بورسعيد

    أخبار
  • في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    أخبار
  • تضامنًا مع ضحايا المنيا..

    تضامنًا مع ضحايا المنيا.. "الغضبان" يلغي موكب رؤية هلال رمضان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة

    - طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي

  • 10 فوائد مذهلة لـ

    10 فوائد مذهلة لـ "العرقسوس".. و4 أضرارفنون

  • الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارها

    الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارهاأخبار

  • وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

    وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخيرأخبار

  • "محمود" دافع عن عمته.. فقتله زوجها أثناء تعليق زينة رمضانأخبار

  • بالصور.. عناصر تكفيرية تنشر صورها من داخل السجون

    بالصور.. عناصر تكفيرية تنشر صورها من داخل السجونأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"