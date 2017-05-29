مارين لوبن تدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا
مارين لوبن تدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا
12:17 م الإثنين 29 مايو 2017
باريس – (أ ش أ):
رحبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا اليوم الاثنين وذلك قبل ساعات من لقائه المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون بقصر فرساي قرب باريس.
وأكدت لوبن- في مقابلة اليوم مع إذاعة "ار تي ال"- ضرورة تطبيع العلاقات مع روسيا والعمل معها في ظل التحديات الكبيرة التي تطرحها العلاقات الدولية اليوم.
ودعت إلى التعاون مع روسيا وأيضا الولايات المتحدة لمحاربة الارهاب والتطرف باعتبارهما ابرز التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الروسي بوتين استقبل في مارس الماضي مارين لوبن عندما كانت مرشحة في الانتخابية الرئاسية، إلا أنه أكد أن بلاده لا تتدخل في هذه الانتخابات.
وتواجه روسيا عقوبات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بسبب الصراع في أوكرانيا ويرغب الكرملين في التخلص منها.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت ان ماكرون وبوتين سيعقدان اليوم جلسة مباحثات ثنائية بقصر فرساي تمتد على غذاء عمل ويليها مؤتمر صحفي مشترك لاستعراض أبرز القضايا التي تم بحثها والتي من المتوقع أن تتضمن القضايا الدولية والإقليمية الملحّة، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحل الأزمتين السورية والأوكرانية، وأفاق تطوير العلاقات بين روسيا وفرنسا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية.
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