وفد سياحي ألماني يزور معالم المنيا الأثرية
وفد سياحي ألماني يزور معالم المنيا الأثرية
11:59 ص الإثنين 29 مايو 2017
وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار تونا الجبل
المنيا- ريمون الراوي:
استقبلت منطقة آثار "تونا الجبل" بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، اليوم الإثنين، وفدًا سياحيًا ألمانيًا قادمًا بواسطة سياحة البواخر، بعد رحلة نيلية لزيارة كافة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.
وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة لوحة الملك إخناتون الغربية ونفرتيتي، ثم السراديب ومقبرة الطيور والحيوانات المقدسة، ثم مقبرة كبير الكهنة "بيتوزيرس" وأسرته، ومقبرة "إيزادورا" الملقبة بشهيدة الحب، والساقية الرومانية والبيوت الجنائزية.
بعدها، غادر الوفد إلى تل العمارنة ومنطقة آثار الأشمونين، لاستكمال برنامجه السياحي، حيث سيزور الوفد جميع معالم المنيا السياحية.
يذكر أن المنطقة الأثرية بقرية "تونا الجبل" تقع بقلب الصحراء الغربية، وتتبع مركز ملوي أقصى جنوب المحافظة، وتبعد نحو 100 كيلو مترا عن محل الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"، صباح الجمعة الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.
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