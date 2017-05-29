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دفاع خالد علي يطلب تأجيل محاكمته للاطلاع على ملف القضية

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مصراوي Masrawy

دفاع خالد علي يطلب تأجيل محاكمته للاطلاع على ملف القضية

11:55 ص الإثنين 29 مايو 2017

دفاع خالد علي يطلب تأجيل محاكمته للاطلاع على ملف القضية

كتب -صابر المحلاوي:

انتهت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الاثنين، من نظر جلسة محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما باتا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وطلب دفاع خالد علي أجل للاطلاع، مع تصريح باستلام صورة رسمية من أوراق الدعوي كاملة والاسطوانة المدمجة الموجودة بملف الدعوي، لعدم تمكين النيابة العامة المتهم من مواجهته بأوراق الدعوى.

وتغيب المحامي خالد علي عن حضور الجلسة، ومنعت قوات الأمن الصحفيين من حضور الجلسة ومتابعة سيرها.

وكانت النيابة العامة، حققت مع "علي"، حيث أنكر الاتهام الموجه إليه، وحجزته لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، وفي اليوم التالي أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أمرت بإحالته للمحاكمة العاجلة.

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