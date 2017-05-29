تجديد حبس عاطل لسرقته مشغولات ذهبية بالمعادي

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل مسجل خطر لسرقته كميه كبيرة من المشغولات الذهبية 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من سامية عبد المجيد، 55 سنة، ربة منزل باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (10 غوايش، 2 إسورة، 7 خواتم، 16 دلاية، 8 سلاسل، 4 إنسيال، دبلة، حلق، بروش، 6 قطع على شكل حبات الزيتون)، بالإضافة لـ(2 ساعة يد حريمي ماركات مختلفة، 7 هواتف محمولة، إكسسورات فضية من داخل مسكنها)، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بشباك المطبخ وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة محمد س، 27 سنة، عاطل مسجل خطر؛ وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من شباك المطبخ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة مبلغ مالي 58 ألف جنيه بذات الأسلوب من داخل مسكن شريف حسين، 55 سنة، بالمعاش.