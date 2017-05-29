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وست هام يزاحم «السبيرز» على ضم نجم إيفرتون

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وست هام يزاحم «السبيرز» على ضم نجم إيفرتون وست هام يزاحم «السبيرز» على ضم نجم إيفرتون

التحرير

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يرغب نادي وست هام يونايتد في ضم الدولي الإنجليزي روس باركلي، لاعب خط وسط فريق إيفرتون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست هام يرغب في ضم باركلي صاحب الـ23 عامًا، واعطاءه راتب إسبوعي يقدر بنحو 140 ألف جنيه استرليني.

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الجدير بالذكر أن باركلي يعد محط أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أبرزها توتنهام هوتسبير«السبيرز»، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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التحرير

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