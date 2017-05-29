برشلونة يكشف رسميا عن قميصه الجديد للموسم المقبل

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أعلن نادي برشلونة رسميا عن قميص الفريق الجديد والخاص بالموسم القادم 2017- 2018 والذي يحمل اسم الراعي الجديد "Rakuten" شركة التجارة الإلكترونية اليابانية.

ويأتي إعلان برشلونة عن القيمص الجديد تزامنا مع إعلان العملاق الكتالوني لاسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق الموسم المقبل، حيث سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في وقت لاحق من اليوم.

وأعرب المهاجم البرازيلي نيمار عن سعادته الكبيرة بإرتداء قيمص برشلونة الجديد للمرة الأولى، مشيرا إلى أن القميص الجديد يشعره بالفخر الكبير والأمل نحو تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل.