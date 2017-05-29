أرقام قياسية لا تفوتك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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بدأ العد التنازلي لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين يوفنتوس وريال مدريد على ملعب كارديف يوم 3 يونيو المقبل.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز باللقب الـ12 في تاريخه وأن يصبح أول نادي يتمكن من الدفاع عن لقبه في العصر الحديث لدوري الأبطال منذ موسم 1992- 1993، بينما يأمل اليوفي في حصد اللقب الثالث في تاريخه وتعويض خسارته في أخر 4 مباريات نهائية خاضها في المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبرز إحصائيات المباراة النهائية في السطور التالية كالأتي:

- يحتاج ريال مدريد لتسجيل هدفا وحيدا ليصبح أول فريق يحرز 500 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

- في حال خوض داني ألفيس المباراة النهائية، سيصبح اللاعب رقم 31 في تاريخ البطولة الذي يخوض 100 مباراة في المسابقة.

- بعد خسارة ريال مدريد في إياب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، أصبح يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، ويأمل البيانكونيري في أن يصبح سابع فريق يتوج باللقب دون التعرض لأي خسارة والأول منذ مانشستر يونايتد في عام 2008.

- يخوض كل من ريال مدريد ويوفنتوس النهائي السادس في تاريخهما في دوري الأبطال في العصر الحديث ليعادلا بالتالي الرقم القياسي المسجل باسم ميلان.

- نجح ريال مدريد في الفوز بالنهائيات الخمس التي خاضها في العصر الحديث بينما خسر يوفنتوس 4 نهائيات أكثر من أي فريق أخر وأتى فوزه الوحيد على أياكس بركلات الترجيح في عام 1996.

- ويمتلك ريال مدريد نسبة فوز في المباراة النهائية لدوري الأبطال في شكله الجديد تبلغ 100% رفقة مارسيليا الذي توج باللقب عام 1993 وبورتو الذي فاز بنهائي 2004 وأخيرا إنتر بطل نسخة 2010.

- طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث منذ موسم 1992- 1993، لم ينجح أي فريق في الدفاع عن لقبه وهو الإنجاز الذي يسعى ريال مدريد إلى تحقيقه، وبشكل عام نجح ميلان في الفوز باللقب عام 1989 و1990 كأخر نادي يدافع عن لقبه بالمسمى القديم للبطولة (بطولة أوروبا للأندية البطلة).

- يأمل زيدان في أن يصبح أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين، بينما يهدف سيرجيو راموس في أن يصبح أول قائد يرفع الكأس لموسمين متتاليين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

- بدون احتساب 2017، تعتبر كل من إسبانيا وإيطاليا أكثر الدول التي تواجدت أنديتها في نهائي دوري أبطال أوروبا بواقع 27 مرة، حيث فازت الأندية الإسبانية بـ16 نهائي بينما حصدت الأندية الإيطالية 12 لقبا.

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- في حال تتويج ريال مدريد باللقب، فستتوج إسبانيا بلقبها العاشر في تاريخ دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد أي ضعف عدد البطولات التي توجت بها إيطاليا في نفس الفترة، كما ستتوج الأندية الإسبانية باللقب الرابع على التوالي في البطولة.

- تحتضن مدينة كادريف النهائي الرابع بين الأندية الإسبانية والإيطالية، كأكثر دولتين تواجها في نهائي البطولة الأوروبية.

- في النهائيات الـ24 السابقة، حسمت 17 مباراة في الوقت الأصلي بينما ذهبت 7 مباريات للأوقات الإضافية، وشهدت تلك المباريات تسجيل 56 هدفا وكانت النتيجة الأكثر شيوعا هي 2-1 و1-1 في 5 مناسبات.

- يبقى فوز ميلان على برشلونة برباعية نظيفة هو أكبر نتيجة تحققت في تاريخ نهائي البطولة بشكلها الحديث، بينما شهد نهائي 2005 بين ليفربول وميلان تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة نهائية واحدة بواقع 6 أهداف.

- لم يتمكن أي لاعب من تسجيل الهاتريك في المباراة النهائية من قبل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

- 5 لاعبين فقط تمكنوا من التسجيل في نهائيين مختلفين وهم راؤول في نهائي 2000 و2002 رفقة ريال مدريد وصامويل إيتو في نهائي 2006 و2009 مع برشلونة وليونيل ميسي في نهائي 2009 و2011 مع برشلونة وكريستيانو رونالدو في نهائي 2008 مع مانشستر يونايتد ونهائي 2014 مع ريال مدريد وسيرجيو راموس في نهائي 2014 و2016 مع ريال مدريد.

- سجل باولو مالديني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك في شباك ليفربول في عام 2005 مع ميلان بعد 51 ثانية.

- يعد كل من يانز ليمان في عام 2006 وديديه دروجبا في 2008 اللاعبان الوحيدان اللذان تعرضا للطرد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

- بإمكان يوفنتوس أن يصبح سادس فريق في التاريخ يحرز الثلاثية حال توج بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك بعد فوزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

- وفي حال توج يوفنتوس بالثلاثية، سينضم مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري إلى قائمة المدربين الذين حققوا هذا الإنجاز من قبل وهم السير أليكس فيرجسون وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو ويوب هاينكس ولويس إنريكي.

- في حال تتويج ريال مدريد باللقب، سيتساوى كريستيانو رونالدو مع كلارانس سيدورف كأكثر اللاعبين تتويجبا باللقب بأربع ألقاب.

- بإمكان جيانلويجي بوفون أن يصبح أكبر لاعب يتوج باللقب الأوروبي وذلك بعمر 39 عاما و126 يوم.