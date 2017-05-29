تعرف على سيارات «جنرال موتورز» المشتركة في فضيحة الانبعاثات الجديدة

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حددت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية، الإصدارات التابعة لشركة "جنرال موتورز" العملاقة، والتي تواجه اتهامات بالتلاعب في معدلات الانبعاثات للنسخ التي تعمل بوقود الديزل.

ووفقًا لموقع "كار كونيكشن"، فإن الاتهامات وُجهت بشكل رئيسي إلى سيارتين فقط من إنتاج "جنرال موتورز"، هما "شيفروليه سيلفاردو" و"جي إم سي سييارا".

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وتواجه الشركة الأمريكية اتهامات قاسية بالتلاعب بمعدلات الوقود، وذلك بإضافة أجهزة قادرة على إدراك لحظات اختبارات القياس لضخ معدلات مسموح بها، وهو ما يمثل تلاعبًا واضحًا بنسب الانبعاثات الخاصة بالإصدارات التي تعمل بوقود الديزل لـ"جنرال موتورز".

وكان عدد من الشركات العالمية، على رأسها "فولكس فاجن" و"فيات كرايسلر"، قد واجهت تهمًا مماثلة بالتلاعب في معدلات انبعاثات إصداراتها التي تعمل بوقود الديزل.