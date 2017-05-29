بعضها لا يتجاوز 25 ألف جنيه.. أسعار سيارات «جيب» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "جيب" الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” كبيرة ومتوسطة الحجم، خلال الفترة الأخيرة..

وينجز

إحدى أشهر السيارات التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، وهي أيضًا واحدة من الإصدارات التي لا تزال تملك تواجدًا ملحوظًا في الشوارع، وتعرض موديلاتها في السوق بأسعار لا تتجاوز 25 ألف جنيه.

شيروكي

تعد أهم وأشهر إصدارات "جيب" بالسوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1995 وحتى 2013 بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 570 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

ليبرتي

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استطاعت تحقيق شهرة واسعة داخل مصر، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2000 وحتى 2014 بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 500 ألف جنيه.

رينيجيد

انطلقت في مصر تحت عنوان "سيارة لكل الطرق"، وهو ما اتضح من التجهيزات المختلفة التي كانت من الأركان الرئيسية لـ”جيب رينيجيد”، وتعرض موديلاتها الحديثة منذ 2015 وحتى الآن بأسعار تبدأ من 400 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى 600 ألف جنيه.

رانجلر

تشارك "رانجلر" السيارة "رينيجيد" في مفهوم "سيارة لكل الطرق"، بما في ذلك إجادة تامة للطرق الوعرة وغير المستوية، وتعرض موديلاتها الحديثة منذ 1979 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 400 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى 700 ألف جنيه.