"والي" يطالب الحكومة بالحفاظ على 10 مليون عامل في القطاع العقاري من التشرد
"والي" يطالب الحكومة بالحفاظ على 10 مليون عامل في القطاع العقاري من التشرد
11:41 ص الإثنين 29 مايو 2017
المهندس علاء والى
كتب- أحمد علي:
طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وطالب الحكومة بدعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم في الوقت الذى خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق.
كما طالب "والي" حسب بيان صادر عنه اليوم الأثنين، الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أى مستثمر بعيداً عن البيروقراطية والروتين وتذليل كافة المعوقات التى تواجه أى مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الاسكان وخاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر .
وقال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد - حسب تعبيره - الذى فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير البيئة يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية آخر تطورات اتفاق "باريس للمناخ"
-
عضو بـ"دينية النواب" يتهم أبو حامد بإثارة الفتن ويُطالب بمعاقبته
-
مجلس النواب يفتح ملف الإرهاب ويقر قانون "الخلل بالامتحانات" غدًا
-
نائبة تُطالب بوقف برنامج "رامز تحت الأرض" وتتهمه بالإساءة لمصر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟أخبار
-
نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيهأخبار
-
تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطةفنون
-
بالصور.. تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسقط رأسها في الدقهليةأخبار
-
صفاء حجازي.. رحيل سيدة "ماسبيرو" الأولىأخبار
-
مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفضرياضة