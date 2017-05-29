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"والي" يطالب الحكومة بالحفاظ على 10 مليون عامل في القطاع العقاري من التشرد

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مصراوي Masrawy

"والي" يطالب بالحفاظ على 10 مليون عامل في القطاع العقاري من التشرد

11:41 ص الإثنين 29 مايو 2017

المهندس علاء والى

كتب- أحمد علي: 

طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وطالب الحكومة بدعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم في الوقت الذى خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق.

كما طالب "والي" حسب بيان صادر عنه اليوم الأثنين، الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أى مستثمر بعيداً عن البيروقراطية والروتين وتذليل كافة المعوقات التى تواجه أى مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الاسكان وخاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى .

وقال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد - حسب تعبيره - الذى فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا .

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