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"الزراعة": الانتهاء من تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل في مشروع الـ100 ألف صوبة

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مصراوي Masrawy

"الزراعة": الانتهاء من تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل في مشروع الـ100 ألف صوبة

11:36 ص الإثنين 29 مايو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وعددهم 45 متدربا من أوائل خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الأثنين - أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العربية للتصنيع في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه، وفقا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها.

وأوضح "البنا" أن الدورة التدريبية الثانية، والتي عقدت بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة بالمقطم والتابع للهيئة العربية للتصنيع، شملت متدربين من أوائل خريجي كليات الزراعة في تخصصات البساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والهندسة الزراعية والأراضي، حيث تم تدريبهم من خلال خبراء من مركز البحوث الزراعية، والمراكز البحثية المتخصصة والجامعات.

وأشار الوزير إلى أن تلك الدورات هي نواة للمشروع القومي الهام الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة، حيث تهدف إلى رفع قدرات وكفاءة المتدربين، للعمل في المشروع وإدارته.

وأكد "البنا" أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية الحديثة، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، من أجل تحقيق مردود اقتصادي عالي من خلال زيادة الإنتاج، وتقليل كميات المياه المستخدمة في الزراعة، فضلا عن إنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.​

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