مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لقبرص يعقد محادثات في أثينا وانقرة
مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لقبرص يعقد محادثات في أثينا وانقرة
11:44 ص الإثنين 29 مايو 2017
نيقوسيا- (أ ش أ):
يعقد المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة للشأن القبرصي اسبن بارث ايدي محادثات بعد غد الاربعاء، بمقر وزارة الخارجية التركية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في قبرص عليم صديق في تصريح لوكالة الانباء القبرصية إن ايدي سيصل إلى تركيا غدا الثلاثاء، حيث يعقد في اليوم التالي محادثات في وزارة الخارجية التركية.
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس في وقت لاحق اليوم الاثنين المستشار الاممي، بمبادرة من الأول، حيث سيركز الاجتماع على التطورات الأخيرة بشأن المسألة القبرصية.
وكان ايدي قد أصدر في 26 مايو الجاري بيانا مكتوبا قال فيه "إنه على الرغم من الجهود الجادة المبذولة للتغلب على خلافاتهما بشأن شكليات الاجتماع في جنيف، فإن قادة قبرص لم يتمكنوا من إيجاد أرضية مشتركة".
وأضاف "بدون احتمال وجود أرضية مشتركة، لا يوجد أساس لمواصلة الدبلوماسية المكوكية هذه".
يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن أسفه لقرار زعيم القبارصة الاتراك بعدم قبول اقتراحه والدعوة الموجهة من اسبن بارث ايدي للانضمام للاجتماع الذي يعقد اليوم الاثنين.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
غدًا .. اجتماع التمثيليات الدبلوماسية المشرفة على ندوة "تونس 2020"
-
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسه
-
أردوغان للرئيس الإيراني: مصرون على تطوير العلاقات.. والأخير يرد
-
مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صفاء حجازي.. رحيل سيدة "ماسبيرو" الأولىأخبار
-
بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي
-
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارهاأخبار
-
طاهر يكشف سبب هروب كوليبالي.. ويؤكد: لن نفرط في حق الأهليرياضة
-
صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالكرياضة
-
بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"أخبار