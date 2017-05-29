مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لقبرص يعقد محادثات في أثينا وانقرة

نيقوسيا- (أ ش أ):

يعقد المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة للشأن القبرصي اسبن بارث ايدي محادثات بعد غد الاربعاء، بمقر وزارة الخارجية التركية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في قبرص عليم صديق في تصريح لوكالة الانباء القبرصية إن ايدي سيصل إلى تركيا غدا الثلاثاء، حيث يعقد في اليوم التالي محادثات في وزارة الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس في وقت لاحق اليوم الاثنين المستشار الاممي، بمبادرة من الأول، حيث سيركز الاجتماع على التطورات الأخيرة بشأن المسألة القبرصية.

وكان ايدي قد أصدر في 26 مايو الجاري بيانا مكتوبا قال فيه "إنه على الرغم من الجهود الجادة المبذولة للتغلب على خلافاتهما بشأن شكليات الاجتماع في جنيف، فإن قادة قبرص لم يتمكنوا من إيجاد أرضية مشتركة".

وأضاف "بدون احتمال وجود أرضية مشتركة، لا يوجد أساس لمواصلة الدبلوماسية المكوكية هذه".

يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن أسفه لقرار زعيم القبارصة الاتراك بعدم قبول اقتراحه والدعوة الموجهة من اسبن بارث ايدي للانضمام للاجتماع الذي يعقد اليوم الاثنين.