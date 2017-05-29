تعرف على عقوبة رجل أشعل سيجارته في حمام طائرة شرم الشيخ

كتبت- ميرا ماهر:

أشعل رجل بريطاني سيجارته على متن طائرة متجهة من مدينة "برمينجهام" في المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ في مصر.



وبحسب ما أوردت صحيفة "مترو" البريطانية، توجه "كوكس"، الذي يبلغ من العمر 46 عاماً، أثناء سفره إلى الحمام وأشعل السيجارة خفية، وألقى بها بعد ذلك في سلة المهملات، دون أن يتأكد من إطفائها.

وما هي إلا دقائق حتى اشتعلت السلة وأطلقت صفارات الإنذار، مما تسبب في الإعلان عن حالة الطوارئ، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

وعلى الرغم من أن الحادث وقع في عام 2015، وقد صدر الحكم على كوكس بالسجن 4 سنوات، إلا أن المحكمة أصدرت قبل أيام حكماً استئنافياً قضى بتشديد العقوبة، لتصبح 9 سنوات و6 أشهر.