أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ابتكار تطبيق يغنيك عن الذهاب لطبيب العيون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ابتكار تطبيق يغنيك عن الذهاب لطبيب العيون

11:44 ص الإثنين 29 مايو 2017

ابتكار تطبيق يغنيك عن الذهاب لطبيب العيون

ابتكار تطبيق يغنيك عن الذهاب لطبيب العيون

 كتب - هشام عواض:

صممت شركة واربي باركر لصناعة النظارات، تطبيق لإجراء فحص النظر من البيت دون تكلف عناء التنقل إلى طبيب العيون.

وكشفت الشركة عن التطبيق الذي يدعى Prescription check ، وتحدثت عن أنه يمكن استخدامه بواسطة هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، بحسب "سبوتنيك".

ويعمل التطبيق بشرط توفير مسافة 3.6 متر بعيدًا عن الجهاز لإجراء الفحص. ويتيح التطبيق بطريقة مباشرة قياس النظر ومقارنته بآخر فحص.

ويتوفر هذا التطبيق حاليًا فقط للزبائن الذين سبق لهم أن اشتروا نظارات من علامة واربي باركر، وتعمل الشركة على جعل استعماله أوسع في المستقبل.

ويسمح التطبيق أيضًا لطبيب العيون أن يستخدمه كمرجع من أجل تقديم الفحص المناسب، وذلك بعد مراجعة نتائج سابقة، على أن تتم العملية في حدود الـ20 دقيقة، حيث يمكن استكمال كافة الإجراءات خصوصًا منها الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البنكية.

وبعد الحصول على النظارات المناسبة، يمكن للمستخدم بواسطة التطبيق إجراء مجموعة من التجارب للتحقق من أنها تناسب نظره.

ورغم أن هذا التطبيق يوفر خدمة الفحص الآني في أي مكان، إلا أن شركة واربي باركر أكدت أنه لا يمكن الجزم حاليا بكونه يمثل بديلا للفحص عند طبيب العيون.

إعلان

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "محمود" دافع عن عمته.. فقتله زوجها أثناء تعليق زينة رمضانأخبار

  • بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامز

    ..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامزفنون

  • وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

    وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخيرأخبار

  • مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفض

    مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفضرياضة

  • بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

    بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويسأخبار

  • برنامج

    برنامج "هاني هز الجبل" - سما المصريفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"