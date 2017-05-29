ابتكار تطبيق يغنيك عن الذهاب لطبيب العيون

كتب - هشام عواض:

صممت شركة واربي باركر لصناعة النظارات، تطبيق لإجراء فحص النظر من البيت دون تكلف عناء التنقل إلى طبيب العيون.

وكشفت الشركة عن التطبيق الذي يدعى Prescription check ، وتحدثت عن أنه يمكن استخدامه بواسطة هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، بحسب "سبوتنيك".

ويعمل التطبيق بشرط توفير مسافة 3.6 متر بعيدًا عن الجهاز لإجراء الفحص. ويتيح التطبيق بطريقة مباشرة قياس النظر ومقارنته بآخر فحص.

ويتوفر هذا التطبيق حاليًا فقط للزبائن الذين سبق لهم أن اشتروا نظارات من علامة واربي باركر، وتعمل الشركة على جعل استعماله أوسع في المستقبل.

ويسمح التطبيق أيضًا لطبيب العيون أن يستخدمه كمرجع من أجل تقديم الفحص المناسب، وذلك بعد مراجعة نتائج سابقة، على أن تتم العملية في حدود الـ20 دقيقة، حيث يمكن استكمال كافة الإجراءات خصوصًا منها الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البنكية.

وبعد الحصول على النظارات المناسبة، يمكن للمستخدم بواسطة التطبيق إجراء مجموعة من التجارب للتحقق من أنها تناسب نظره.

ورغم أن هذا التطبيق يوفر خدمة الفحص الآني في أي مكان، إلا أن شركة واربي باركر أكدت أنه لا يمكن الجزم حاليا بكونه يمثل بديلا للفحص عند طبيب العيون.