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بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد سيارات الشرطة الجديدة لحجز المتهمين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد سيارات الشرطة الجديدة لحجز المتهمين

11:19 ص الإثنين 29 مايو 2017

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أسوان ـ إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم الإثنين، سيارات الشرطة الجديدة "فان" المجهزة بكاميرات وغرف احتجاز، تمهيدا لاستخدامها في الدوريات الأمنية والبحث الجنائي.

وقال اللواء مجدي موسى، إن السيارات الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تتسع لـ6 أفراد من المشتبه فيهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR)، لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسة، وتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأضاف أن السيارات الجديدة مزودة بجهاز (SCOUT-APP)، الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها، وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيًا، وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام.

وأكد مدير أمن أسوان دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون.

وأوضح مدير الأمن أن تلك السيارات الحديثة المطورة تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية للتصدي الحازم لكل صور الخروج على الشرعية والقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ما تطرحه الساحة من تحديات ومستجدات أمنية.

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