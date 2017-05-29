"التموين": توريد 3 ملايين طن قمح محلي.. واستمرار الموسم حتى 15 يوليو

كتبت- عايدة رضوان:

قال تقرير صادر عن الشركة القابضة للصوامع وشركات المطاحن العامة والبنك الزراعي المصري للقمح المحلي من المزارعين بأنه تم استلام 3 ملايين طن من القمح المحلي وفقًا للضوابط المقررة منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين، وبعد تلقيه نسخة من التقرير، على ضرورة التيسير على المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم المالية، وانتظام العمل بالجهات المسوقة للقمح التي تفتح أبوابها طوال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، على أن تستمر الحكومة في شراء القمح المحلي من المزارعين حتى 15 يوليو المقبل .

يُشار إلى أن موسم توريد القمح بدأ منتصف الشهر الجاري، فيما حددت اللجنة الوزارية المشتركة سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيهًا للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيهًا للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطًا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياَ خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.