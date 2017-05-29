أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

دبي تحدد موعد بدء إنشاء شبه جزيرة صناعية جديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دبي تحدد موعد بدء إنشاء شبه جزيرة صناعية جديدة

11:34 ص الإثنين 29 مايو 2017

دبي تحدد موعد بدء إنشاء شبه جزيرة صناعية جديدة

دبي تحدد موعد بدء إنشاء شبه جزيرة صناعية جديدة

 

كتب - هشام عواض:

قررت سلطات إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، تحديد موعد البدء في إقامة شبه جزيرة صناعية قبالة سواحلها، ليبدأ العمل في هذا المشروع الضخم في أواخر العام الجاري 2017.

وستتم عمليات تشييد شبه الجزيرة الصناعية على مقربة من برج العرب في دبي، بعد أن أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكرة المشروع، في مارس الماضي، بحسب جريدة "البيان" الإماراتية.

ودعت مجموعة وصل لإدارة الأصول المقاولين لتقديم عطاءاتهم، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

ومن المقرر أن يتم إطلاق اسم "وصل" على شبه الجزيرة الصناعية الجديدة بشكل مؤقت، وتزيد مساحة المشروع على مليون قدم مربع وهي عبارة عن مشروع فندقي وترفيهي ضخم.

وستتعاون مجموعة شركات "وصل" مع "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال" لإقامة فندقين عالميين ومبنى للشقق الفندقية الفخمة، وعدد من مرافق التسلية والترفيه ليصل إجمالي المساحات الطابقية في المشروع إلى 3.6 ملايين قدم مربع، ويقدم المشروع ألف غرفة وشقة فندقية و10 فلل خاصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- في دبي.. كوب شاي بخلطة الذهب وهذا ثمنه

    بالصور- في دبي.. كوب شاي بخلطة الذهب وهذا ثمنه

    هو وهي
  • بالصور- بلد عربي ينافس ماليزيا على لقب وجهة السياحة الحلال الأولى

    بالصور- بلد عربي ينافس ماليزيا على لقب وجهة السياحة الحلال الأولى

    هو وهي
  • في دبي.. سرقة يختين بقيمة 4 ملايين دولار بطريقة غريبة

    في دبي.. سرقة يختين بقيمة 4 ملايين دولار بطريقة غريبة

    هو وهي
  • بالصور- أحواض استحمام في دبي ثمنها مليون دولار

    بالصور- أحواض استحمام في دبي ثمنها مليون دولار

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "الضيافة الجوية": بعض الأعمال الفنية تعرضت لنا بجهل تام وسنقاضيهافنون

  • قصة رجل شاهد جثث 7 من أسرته وأنقذ طفلاً من داخل أتوبيس

    قصة رجل شاهد جثث 7 من أسرته وأنقذ طفلاً من داخل أتوبيس "المنيا"أخبار

  • حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيوم

    حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار

  • البنك الأهلى يرفع الفائدة 1% على الودائع و0.75% على حساب التوفير

    البنك الأهلى يرفع الفائدة 1% على الودائع و0.75% على حساب التوفيرأخبار

  • بالفيديو.. تأهل مثير لروما إلى دوري الأبطال في ليلة وداع توتي

    .. تأهل مثير لروما إلى دوري الأبطال في ليلة وداع توتيرياضة

  • بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامز

    بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامزفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"

بالفيديو والصور- "خروب ميت حدر".. نصف قرن من "الشهرة والزحام"