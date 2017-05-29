دبي تحدد موعد بدء إنشاء شبه جزيرة صناعية جديدة

كتب - هشام عواض:

قررت سلطات إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، تحديد موعد البدء في إقامة شبه جزيرة صناعية قبالة سواحلها، ليبدأ العمل في هذا المشروع الضخم في أواخر العام الجاري 2017.

وستتم عمليات تشييد شبه الجزيرة الصناعية على مقربة من برج العرب في دبي، بعد أن أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكرة المشروع، في مارس الماضي، بحسب جريدة "البيان" الإماراتية.

ودعت مجموعة وصل لإدارة الأصول المقاولين لتقديم عطاءاتهم، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

ومن المقرر أن يتم إطلاق اسم "وصل" على شبه الجزيرة الصناعية الجديدة بشكل مؤقت، وتزيد مساحة المشروع على مليون قدم مربع وهي عبارة عن مشروع فندقي وترفيهي ضخم.

وستتعاون مجموعة شركات "وصل" مع "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال" لإقامة فندقين عالميين ومبنى للشقق الفندقية الفخمة، وعدد من مرافق التسلية والترفيه ليصل إجمالي المساحات الطابقية في المشروع إلى 3.6 ملايين قدم مربع، ويقدم المشروع ألف غرفة وشقة فندقية و10 فلل خاصة.