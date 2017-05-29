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الأهلي يسعى للتتويج باللقب الـ39 عبر بوابة مصر المقاصة

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الأهلي يسعى للتتويج باللقب الـ39 عبر بوابة مصر المقاصة الأهلي يسعى للتتويج باللقب الـ39 عبر بوابة مصر المقاصة

التحرير

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تختتم اليوم الإثنين، منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مواجهتين ساخنتين يلتقي خلالهما الأهلي مع المقاصة، في نفس التوقيت الذي يستضيف فيه نادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة بديربي الإسكندرية.

ويحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء النادي الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، المقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، بقيادة الحكم محمد فاروق، بينما سيكون كل من سمير جمال ومحمد عبد المجيد مساعدين، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح.

وتعد تلك المواجهة حاسمة لتتويج الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ39 في تاريخه، في حال تحقيقه الفوز أو التعادل أمام الفريق الفيومي اليوم، كما يأمل رجال البدري في تكرار فوز لقاء الذهاب بنتيجة (1-0)، الذي أقيم باستاد الجيش بالسويس أيضا، ضمن مباريات الجولة الـ13.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في 11 لقاء من قبل، حقق الأهلي الانتصار في 8 لقاءات، وفاز مصر المقاصة في مناسبة واحدة، في المقابل حسم التعادل نفسه مباراتين، وتمكن المارد الأحمر من الخروج في 5 مواجهات بشباك نظيفة "كلين شيت"، في المقابل خرج الفريق الفيومي في لقاء واحد "كلين شيت".

وسجل لاعبو المارد الأحمر 19 هدفًا في شباك مصر المقاصة في جميع المواجهات عن طريق 12 لاعبًا، في المقابل سجل الفريق الفيومي في الشباك الحمراء 7 أهداف عن طريق 6 لاعبين، ويعد أحمد عبد الظاهر الأكثر تسجيلا من جانب القلعة الحمراء في المقاصة بثلاثة أهداف، بينما فؤاد سلامة هو هداف المقاصة أمام الأهلي بهدفين.

ويمتلك الأهلي أعلى عدد من الانتصارات المتتالية بين الفريقين بتحقيقه 6 انتصارات، كما أن المارد الأحمر يمتلك أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة في 8 لقاءات، كما يعد حسام عاشور لاعب خط وسط القلعة الحمراء، الأكثر مشاركة في لقاءات الفريقين بـ8 مباريات وبنفس الرقم عمر النجدي.

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يشار إلى أن 21 لاعبًا شاركوا مع الفريق الأول للناديين وهم (ميدو جابر - أحمد الشيخ - جون أنطوي - عمرو بركات - حسين السيد - معاذ الحناوي - هشام محمد - محمود توبة - علاء شعبان - مصطفى عفروتو - أحمد علي - أحمد خيري - عبد الله فاروق - أحمد عبد الظاهر - السيد حمدي - أسامة حسني - أحمد السيد - رمزي صالح - رامي عادل - محمد ثابت صاروخ - مصطفى كامل).

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث فاز فى 23 مباراة وتعادل فى 6 أخرى وسجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، بينما يحتل مصر المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل الفريق الفيومي 54 هدفًا وسكنت شباكهم 28 هدفًا.

كما يستضيف نادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم أسامة العارف، وسيعاونه كل من طه عطا ومحمد عبد العظيم، وذلك حسبما قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة. 

ويسعى سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، في تحقيق الثلاث نقاط للمحافظة على آماله في احتلال مركز يؤهله لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في المقابل يأمل الإسباني ماكيدا، مدرب سيد البلد، في تحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين سموحة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 47 نقطة من خلال الفوز في 12 مباراة والتعادل فى 11 لقاء وخسارة 5 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 43 نقطة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل مهاجمو سيد البلد 32 هدفًا وسكنت شباكهم 28 هدفًا.

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التحرير

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