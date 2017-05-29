سائق يكسر زجاج ونش المرور ردًا على سحب رخصته بالإسكندرية
سائق يكسر زجاج ونش المرور ردًا على سحب رخصته بالإسكندرية
11:14 ص الإثنين 29 مايو 2017
ونش المرور
الإسكندرية – محمد عامر:
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على سائق ميكروباص، لكسره زجاج الونش التابع للمرور، بعدما سحب ضابط المرور رخصة تسيير سيارته.
تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من ضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بمنطقة مثلث الشركات، باستيقاف السيارة "س و ف 1843 مصر"، ميكروباص، قيادة "أ. أ. أ"، 32 عاما، سائق، مقيم بمنطقة وادي القمر، وسحب رخصة تسيير السيارة لعدم حمل قائدها رخصة قيادة.
وأضاف ضابط المرور في البلاغ أن سائق الميكروباص حضر في وقت لاحق، وطرق بكلتا يديه على الزجاج الأمامي لونش المرور، ما أدى لحدوث شروخ به وفر هارباً.
تم ضبط السائق، واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وحررت الشرطة المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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