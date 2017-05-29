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البريد يهدي مكتبة الإسكندرية طوابع تذكارية

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مصراوي Masrawy

البريد يهدي مكتبة الإسكندرية طوابع تذكارية

11:16 ص الإثنين 29 مايو 2017

البريد يهدي مكتبة الإسكندرية طوابع تذكارية

كتبت- نسمة فرج:

تسلمت مكتبة الإسكندرية من الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الطوابع التذكارية التي صدرت خلال الفترة ما بين 1981 وحتى 1991، وذلك في اطار التعاون المشترك بين المكتبة والبريد.

وصرح الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية في مكتبة الإسكندرية، حسب البيان الصادر، اليوم الإثنين، بأن الطوابع التذكارية المصرية تعد مصدرًا هامًا في توثيق التاريخ المصري المعاصر وأحد أهم المواد المتاحة على البوابة الإلكترونية لذاكرة المعاصرة. وأشار إلى أن مشروع ذاكرة مصر المعاصرة يهدف إلى إنشاء أكبر مكتبة رقمية للمواد ذات القيمة الثقافية والتاريخية المتعلقة بتاريخ مصر المعاصر، بداية من عهد محمد علي في 1805 ونهاية بعهد الرئيس السادات في 1981.

وقد قام المشروع على جمع ورقمنة المادة من مجموعات المكتبات الخاصة بكبار السياسيين والكتاب المصريين، كما تم الحصول على مواد من مؤسسات ومجموعات خاصة عديدة متعلقة بتاريخ مصر المعاصر خلال المائتي عام الماضية إضافة إلى الأرشيف التاريخي لمكتبة الإسكندرية.

وتطمح المكتبة الرقمية في أن تكون المصدر الرئيسي للمواد التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر، ومن ثم فقد تم تصميمها بطريقة تُتيح إضافة مواد جديدة كلما وُجِدت.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية كانت قد أصدرت كتالوج "البريد في بر مصر"، ضمن سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة، والذي يوثق تاريخ البريد في مصر. يتناول الكتالوج نشأة وتطور البريد حتى القرن الثامن عشر، والبريد في عصر أسرة محمد علي، وطوابع البريد المصرية وأختامه، والتنظيم الإداري لمصلحة البريد.

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