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«الزراعة»: تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل بمشروع ال 100 ألف صوبة

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«الزراعة»: تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل بمشروع ال 100 ألف صوبة «الزراعة»: تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل بمشروع ال 100 ألف صوبة

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وعددهم 45 متدرب من أوائل خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة الزراعة، والهيئة العربية للتصنيع في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه، وفقا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها.

وأوضح البنا أن الدورة التدريبية الثانية، التي عُقدت بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة بالمقطم والتابع للهيئة العربية للتصنيع، شملت متدربين من أوائل خريجي كليات الزراعة في تخصصات البساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والهندسة الزراعية والأراضي، حيث تم تدريبهم من خلال خبراء من مركز البحوث الزراعية، والمراكز البحثية المتخصصة والجامعات.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الدورات هي نواة للمشروع القومي الهام الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة، حيث تهدف إلى رفع قدرات وكفاءة المتدربين،، للعمل في المشروع وإدارته.

وأكد أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية الحديثة، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، من اجل تحقيق مردود اقتصادي عالى من خلال زيادة الإنتاج، وتقليل كميات المياه المستخدمة في الزراعة، فضلًا عن إنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.

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التحرير

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