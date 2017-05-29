نائب يطالب «عبد العال» بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول «أراضي الدولة»

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تقدم النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصي حقائق في أرض أملاك الدولة.

وقال النائب إنه يوجد أكثر من 90% من أراضي الدولة غير مستغله ونظراً لتوزيع وتنوع الوزارات والهيئات والجهات الخاصة بأملاك الدولة ووجود بعض المسئولين أصحاب الأيادي المرتعشة وغير القادرين علي اتخاذ القرار- وفق تعبيره.

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وشدد أبو طالب في طلبه، علي أن هناك بعض الفئات الذين نهبوا أرض ومازالوا ينهبوا في هذه الأرض دون وجود جهة لها اختصاص كامل في المحاسبة لهذه الفئة.