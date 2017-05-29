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الأرصاد طقس الثلاثاء "مُعتدل"..والعظمى في القاهرة 34

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مصراوي Masrawy

الأرصاد طقس الثلاثاء "مُعتدل"..والعظمى في القاهرة 34

11:10 ص الإثنين 29 مايو 2017

كتبت - مادي غيث

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حتى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الأرصاد، اليوم الأثنين، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار على جنوب سيناء، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى
القاهرة 21 34
الإسكندرية 20 31
مطروح 19 28
بورسعيد 21 28
دمياط 21 28
بلطيم 19 31
الإسماعيلية 19 35
السويس 20 35
العريش 17 32
نخل 16 34
طابا 21 35
الطور 22 39
مرسى علم 24 37
الغردقة 25 38
شرم الشيخ 26 38
رفح 16 31
كاترين 18 31
سيوة 19 35
المنيا 21 36
الفيوم 22 36
رأس سدر 22 35
أبوسمبل 27 44
وسط الدلتا 21 34
نويبع 25 38

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