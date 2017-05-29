بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 17 شخصاً، اليوم الإثنين، إثر انقلاب أتوبيس"سوبر جيت"، قرب نفق سنور بالطريق الصحرواي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم لمستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام: محمد خلف هريدي، 33 سنة، نزيف بالبطن والصدر، محمد عبد الحميد محمد، 33 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والحوض، محيي الدين عبد الحميد محمد، 5 سنوات، نزيف بالبطن والحوض، سماح عليوة، 40 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، أحمد خلف هريدي، 21 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، أحمد جمال عبد الناصر، 22 سنة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية ونزيف بالمخ، إسلام خليفة حمام، 22 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، عبد المعز أبوضيف محمد، 29 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

كما استقبل المستشفى: باسم فهيم، 39 سنة، يقيم بأسيوط، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، أبو ضيف عبد العزيز، 26 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، محمد عبد الناصر حسني ، 17 سنة، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، عصام رفعت محمود، 25 سنة، اشتباه نزيف بالطن والصدر، عمر صلاح محمود، 25 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والحوض، بشوى جرجس أرمنيوس، 29 سنة، الجيزة، نزيف بالبطن والصدر، عبد المسيح إبراهيم عبد المسيح، 45 سنة، مقيم بالجيزة، نزيف بالبطن والصدر، محمد حسين أحمد، 35 سنة، سوهاج، اشتباه كسر بالذراعين ونزيف بالبطن، ممدوح سليمان أحمد، 39 سنة، سوهاج، اشتباه كسر بالفقرات القطنية.