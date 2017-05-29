فينجر: التتويج بكأس الاتحاد أفضل مقدمة لتجديد تعاقدي

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أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر على أن تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي يعد أفضل مقدمة للتفاوض على تجديد تعاقده مع أرسنال، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وحصد فينجر لقبه الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي في أخر 4 سنوات بفوزه يوم السبت على تشيلسي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وتثار التكهنات حول بقاء فينجر على رأس القيادة الفنية لأرسنال خاصة أن عقده ينتهي مع المدفعجية بنهاية الموسم الحالي، إلا أن المدرب الفرنسي يرى أن فوز أرسنال على تشيلسي في النهائي يعد خير دليل على ما يستطيع الفريق تقديمه تحت قيادته.

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وأضح فينجر أنه عمل بجهد كبير حتى اليوم الأخير في عقده، مؤكدا على أنه أظهر نفس الولاء للنادي منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن العقد لا يعني الشيء الكثير له، ولكنه يرى بأنه كان لزاما عليه حسم الأمور مبكرا مع الإدارة تفاديا للتكهنات المثارة في الوقت الحالي.

ونجح فينجر في حصد اللقب السابع له في كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح ثاني أكثر مدرب في التاريخ تتويجا باللقب خلف مدرب أستون فيلا السابق جورج راماسي الذي حصد 8 ألقاب.

وأشار فينجر البالغ من العمر 67 عاما بأنه لا يزال جائعا لتحقيق المزيد من النجاحات، حيث يحب عمله كثيرا ويعشق الفوز والبناء من أجل تحقيق تلك الغاية.