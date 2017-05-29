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راموس يرفض انتقال بونوتشي إلى ريال مدريد

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راموس يرفض انتقال بونوتشي إلى ريال مدريد راموس يرفض انتقال بونوتشي إلى ريال مدريد

التحرير

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى رفض سيرجيو راموس فكرة تعاقد ريال مدريد مع مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، وذلك على الرغم من كون المدافع الإيطالي البالغ من العمر 30 عاما من أفضل المدافعين في العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان يرغب في دخول سباق التعاقد مع بونوتشي رفقة مانشستر سيتي الذي يرغب في تدعيم خط دفاعه بقوة في الموسم المقبل.

وأضافت "ديلي ستار" أن سيرجيو راموس يرى أن ريال مدريد لا يحتاج إلى تدعيم في خط الدفاع، حيث يتواجد العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز من ناتشو وبيبي ورافائيل فاران بالإضافة إليه.

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ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مدافع جديد لتعويض ريحل بيبي المنتظر بنهاية الموسم، وسيكون الفريق الملكي على موعد لمشاهدة بونوتشي عن قرب عندما يتواجه الريال ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 3 يونيو المقبل في كارديف.

ويعد بونوتشي من أهم اللاعبين في صفوف يوفنتوس، حيث استقبلت شباك اليوفي 3 أهداف فقط طوال مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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التحرير

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