إحالة 3 متهمين باختطاف عامل في عابدين للمحاكمة العاجلة

كتب -أحمد أبو النجا:

أمرت نيابة عابدين، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط، بإحالة 3 أفراد بتهمة احتجاز عامل، استولى منهم على 50 ألف جنيه لمحكمة الجنايات.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين بلاغًا من طه عباس، بائع أجهزة تحكم عن بُعد، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول، من هاتف نجله سامح طه، عامل سابق بشركة ترومان؛ مفاده احتجاز نجله، ومطالبته بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه، وفي وقت لاحق، ورد إليه اتصال آخر من رقم "محدد" بذات المضمون، فحضر للإبلاغ.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سامح السيد، شريك في محل البارون للإلكترونيات، وعبدالعال السيد "شقيق الأول"، شريك بذات المحل، ومحمود عبدالعال، "عم الأول والثاني"، شريك بذات المحل، وأن المجني عليه مُحتجز بمسكن المتهمين الأول والثاني، الكائن في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وباستهدافهم بمحل إقامتهم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليه.

وبسؤال المجني عليه، قرر أنه توجه بصحبة أحد أصدقائه محمود جمال "عامل بذات الشركة عمله سابقا"، إلى المحل ملك المتهمين بقصد إيهامهم بقدرتهم على توريد كمية من الأجهزة الكهربائية وكاميرات مراقبة بإجمالي مبلغ 50 ألف جنيه والاستيلاء على المبلغ دون توريد البضائع، وعقب استلام محمود جمال المبلغ طلبوا منه الانتظار لحين عودة سالف الذكر وبحوزته الأجهزة المتفق عليها، وعقب قيام الأخير بغلق هاتفه المحمول ارتاب المتهمين في أمرهما فقاموا باحتجازه والاتصال بوالده المبلغ ومطالبته برد المبلغ المستولى عليه مقابل إطلاق سراح نجله.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجني عليه واتهموه والهارب بالنصب والاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.