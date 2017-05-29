مقتل وإصابة 4 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل
مقتل وإصابة 4 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل
10:54 ص الإثنين 29 مايو 2017
الموصل- (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار سيارة مفخخة غربي الموصل 400 كم شمالي بغداد.
وقال أحمد صالح وهو ضابط برتبة ملازم أول في قيادة شرطة نينوى ، لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) اليوم إن عنصرا من الشرطة قتل وأصيب ثلاثة اخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت عناصر من شرطة نينوى في الفوج الثاني بحي الصحة الثانية غربي الموصل في ساعة متأخر من الليلة الماضية .
من جانبها أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم بأن قوات في الجيش العراقي تواصل تقدمها في حي الشفاء شمال غربي الموصل بعد ان أجرت تغييرات على الخطط وتغيير محاور القتال لوجود عقبات ومقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش في المجمع الطبي الذي يضم كبريات مستشفيات الموصل .
وتخوض القوات العراقية معارك الأيام الاخيرة للسيطرة على وسط الموصل من سيطرة داعش بعد تمكنت من السيطرة على الغالبية العظمى من مساحة محافظة نينوى منذ انطلاق العملية العسكرية في منتصف أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه
-
الجيش التركي: مقتل 13 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
-
العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة
-
العرب اليوم: تعليق إضراب الأسرى الفلسطينيين ورسالة من مصر إلى مجلس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"محمود" دافع عن عمته.. فقتله زوجها أثناء تعليق زينة رمضانأخبار
-
"الضيافة الجوية": بعض الأعمال الفنية تعرضت لنا بجهل تام وسنقاضيهافنون
-
حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار
-
طاهر يكشف سبب هروب كوليبالي.. ويؤكد: لن نفرط في حق الأهليرياضة
-
صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالكرياضة
-
البنك الأهلى يرفع الفائدة 1% على الودائع و0.75% على حساب التوفيرأخبار