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مقتل وإصابة 4 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 4 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل

10:54 ص الإثنين 29 مايو 2017

مقتل وإصابة 4 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل

الموصل- (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار سيارة مفخخة غربي الموصل   400 كم شمالي بغداد.

وقال أحمد صالح وهو ضابط برتبة ملازم أول في قيادة شرطة نينوى ، لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) اليوم إن عنصرا من الشرطة قتل وأصيب ثلاثة اخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت عناصر من شرطة نينوى في الفوج الثاني بحي الصحة الثانية غربي الموصل في ساعة متأخر من الليلة الماضية .

من جانبها أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم بأن قوات في الجيش العراقي تواصل تقدمها في حي الشفاء شمال غربي الموصل بعد ان أجرت تغييرات على الخطط وتغيير محاور القتال لوجود عقبات ومقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش في المجمع الطبي الذي يضم كبريات مستشفيات الموصل .

وتخوض القوات العراقية معارك الأيام الاخيرة للسيطرة على وسط الموصل من سيطرة داعش بعد تمكنت من السيطرة على الغالبية العظمى من مساحة محافظة نينوى منذ انطلاق العملية العسكرية في منتصف أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

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