مقتل 29 شخصا في الهند بسبب البرق والعواصف
مقتل 29 شخصا في الهند بسبب البرق والعواصف
10:34 ص الإثنين 29 مايو 2017
عواصف في ولاية بيهار شرقي الهند
نيودلهي - (د ب أ):
ذكر مسؤولون اليوم، الاثنين، أن صواعق البرق والحوادث المتعلقة بالعواصف في ولاية بيهار شرقي الهند، أسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة 12 آخرين.
وقال مسؤول إدارة الكوارث، أنيرود كومار، إن الوفيات وقعت أمس الاحد في قرى أغلبها بمناطق جاموي وتشامبارات وفايشالي وساماستيبور.
وقال كومار عبر الهاتف من باتنا، عاصمة الولاية: "بينما لقي 24 شخصا حتفهم بعد تعرضهم لصواعق البرق، توفي الخمسة الاخرون في حوادث مثل انهيار الجدران".
وأضاف أن الضحايا أغلبهم من المزارعين والمشردين.
وقال كومار إن المصابين الاثني عشر تلقوا العلاج في المستشفيات وخرجوا منها بالفعل.
وأضاف أن الرياح القوية تسببت أيضا في إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والممتلكات، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تقوم حاليا بتقييم الاضرار.
ووقعت العاصفة خلال ذروة فصل الصيف في الهند، والتي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بالعديد من الولايات قبل موسم الرياح الموسمية.
وقد تعرضت المنطقة لعواصف مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا.
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