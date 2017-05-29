وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارته إلى القاهرة

(أ ف ب):

أرجأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، أمس الأحد، زيارة له إلى القاهرة كانت مقررة في أواخر الشهر الحالي، بعد أيام من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير ضبط معدات عسكرية مصرية مع المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في إقليم دارفور.

ونفت القاهرة على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسي، الاربعاء، أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وقال وزير الخارجية السوداني في تصريح صحفي "أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق" مضيفًا أن "الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا"، دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية .

وكانت الزيارة مقررة في الحادي والثلاثين من مايو الحالي.

وانعقد في الخرطوم الشهر الماضي اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله الى عدد من النقاط الخلافية بين الدولتين دون التوصل الى حل لها.

وتختلف الدولتان على ملكية مثلث حلايب الحدودي الواقع على ساحل البحر الاحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر.

كما حظرت السودان دخول المنتجات الزراعية المصرية، وأعادت فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك قبلا.

كما أعادت مصر عددا من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت في إطار التصعيد بين البلدين.