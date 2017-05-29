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وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارته إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارته إلى القاهرة

08:39 ص الإثنين 29 مايو 2017

وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارته إلى القاهرة

صورة بتاريخ 20 نيسان/ابريل 2017 في الخرطوم لوزير ا

(أ ف ب):

أرجأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، أمس الأحد، زيارة له إلى القاهرة كانت مقررة في أواخر الشهر الحالي، بعد أيام من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير ضبط معدات عسكرية مصرية مع المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في إقليم دارفور.

ونفت القاهرة على لسان رئيسها عبدالفتاح ، الاربعاء، أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وقال وزير الخارجية السوداني في تصريح صحفي "أبلغنا الأشقاء في بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق" مضيفًا أن "الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا"، دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية .

وكانت الزيارة مقررة في الحادي والثلاثين من مايو الحالي.

وانعقد في الخرطوم الشهر الماضي اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله الى عدد من النقاط الخلافية بين الدولتين دون التوصل الى حل لها.

وتختلف الدولتان على ملكية مثلث حلايب الحدودي الواقع على ساحل البحر الاحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر.

كما حظرت السودان دخول المنتجات الزراعية المصرية، وأعادت فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك قبلا.

كما أعادت مصر عددا من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت في إطار التصعيد بين البلدين.

هذا المحتوى من

AFP

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