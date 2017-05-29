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«الأوقاف» تكشف عدد شكاوى ميكرفونات «التراويح»: اطمئنوا.. تم التعامل

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«الأوقاف» تكشف عدد شكاوى ميكرفونات «التراويح»: اطمئنوا.. تم التعامل «الأوقاف» تكشف عدد شكاوى ميكرفونات «التراويح»: اطمئنوا.. تم التعامل

التحرير

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قال جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن سوى 5 شكاوى فقط عن استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بمساجد الجمهورية، مؤكدا: «فور تلقى الشكاوى تم التعامل معها».

وأوضح طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على قناة «Ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن «استخدام مكبرات الصوت في المساجد أثناء صلاة التراويح، أصبح منضبطا والوضع مطمئن».

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وعن الإطالة في الخطبة بين صلاة التراويح، قال طايع: «إنها غير محببة وغير مرغوبة، والأصل في الأمر أن الشخص يذهب للمسجد لأداء الصلاة وليس لسماع المواعظ، فينبغي أن تكون الخطبة عن آية أو قيمة من القيم، أو خلق من الأخلاق الحميدة، ولا تتجاوز الخطبة 10 دقائق». 

وواصل: «تأتينا شكاوى ونتعامل ونتفاعل معها ونرسل مفتش، ويقوم بتحديد الأصوات، ولكل حادث حديث، والأمر منضبط ومطمئن وصلاة التراويح على أكمل وجه تحدد، وما جائنا 5 شكاوي فقط».

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التحرير

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