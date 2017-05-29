الأخبار اليوم الاثنين 29 مايو 2017
الأخبار اليوم الاثنين 29 مايو 2017
06:49 ص الإثنين 29 مايو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
القاهرة..تعقد مشاورات مصرية روسية في إطار صياغة 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، إضافة إلى القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزائها، فضلا عن تناول قضية الإرهاب.
القاهرة.. يناقش مجلس النواب - برئاسة الدكتور على عبد العال - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
القاهرة.. يناقش مجلس النواب، عدة تقارير للجانه النوعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجيبوتي، وكذلك الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وإقرار الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد، إقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين مصر والمجر.
القاهرة.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي المقاصة والأهلي، في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.
الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي الاتحاد السكندري وسموحة في إطار مسابقة الدوري الممتاز.
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