9 مصابين في معركة بالحجارة في الفيوم
9 مصابين في معركة بالحجارة في الفيوم
11:39 م الأحد 28 مايو 2017
ارشيفية.
الفيوم - حسين فتحي:
أصيب 9 أفراد في معركة بالحجارة عقب إفطار اليوم الأحد في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي، مأمور مركز إطسا، بالحادث.
تبين من تحريات الرائد عبد التواب جابر, رئيس مباحث مركز إطسا، أن خلافًا نشب بين عائلتي "محيفظ" و"مسعود" بقرية هوارة، بسبب لعب الأطفال عقب إفطار اليوم, تطور إلى معركة بالطوب والحجارة تسببت في إصابة 9 أشخاص من العائلتين, نقلوا إلى مستشفى إطسا المركزي.
ألقي القبض على أطراف المشاجرة, وأحيلوا إلى نيابة إطسا للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بسبب الثأر.. فطار بطعم الدم في الفيوم
-
بالصور.. "البحوث الفلكية" ترصد هلال رمضان أعلى جبال وادي الحيتان في
-
منعًا لهروب منفذي هجوم أتوبيس المنيا.. تطويق كامل لطرق بالفيوم
-
بالصور.. إزالة التعديات على 740 فدانًا أملاك الدولة في الفيوم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
برنامج "هاني هز الجبل" - سما المصريفنون
-
مرتضى يعبر عن غضبه رغم الفوز على الداخليةرياضة
-
بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي
-
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارهاأخبار
-
بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"أخبار
-
تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصريأخبار