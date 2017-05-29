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9 مصابين في معركة بالحجارة في الفيوم

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مصراوي Masrawy

9 مصابين في معركة بالحجارة في الفيوم

11:39 م الأحد 28 مايو 2017

9 مصابين في معركة بالحجارة في الفيوم

ارشيفية.

الفيوم - حسين فتحي:

أصيب 9 أفراد في معركة بالحجارة عقب إفطار اليوم الأحد في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي، مأمور مركز إطسا، بالحادث.

تبين من تحريات الرائد عبد التواب جابر, رئيس مباحث مركز إطسا، أن خلافًا نشب بين عائلتي "محيفظ" و"مسعود" بقرية هوارة، بسبب لعب الأطفال عقب إفطار اليوم, تطور إلى معركة بالطوب والحجارة تسببت في إصابة 9 أشخاص من العائلتين, نقلوا إلى مستشفى إطسا المركزي.

ألقي القبض على أطراف المشاجرة, وأحيلوا إلى نيابة إطسا للتحقيق.

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