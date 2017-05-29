فيديو| رفعت السعيد: القوى «السلفية» مصدر الإرهاب في مصر

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قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، إن القوى السلفية وعلى رأسها حزب النور، هم «مصدر الإرهاب» في مصر، موضحًا: «مرتكبي العمليات الإرهابية ليسوا إرهابيين بل أشخاص تلبستهم فكرة إرهابية أقنعهم بها صاحب فتوى».

وأضاف السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم»: «لا تضحكون على أنفسكم، لا يمكن لأي قبطي أن يرى نفسهم يُسب من هؤلاء (السلفيين) ويبتسم، فابتسامته هنا هي لكظم الغيظ»، مطالبًا بحل حزب النور السلفي لما له من تهديد للأمن والسلم العام.