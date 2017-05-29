بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

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قال حسام عبد الجواد، لاعب الداخلية، ان فريقه دخل مباراة الزمالك بطموحات ودوافع أقوى من الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الأداء لافائدة له بعد خسارة اللقاء.

وأضاف «عبد الجواد»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، أن الداخلية كان يحتاج تقديم هذا الأداء القوي في المباريات السابقة، معلقًا «احنا فوقنا متأخر شوية للأسف، وربنا معانا االفترة الجاية».

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وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

