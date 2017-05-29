أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

Google+ Print
بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر» بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام عبد الجواد، لاعب الداخلية، ان فريقه دخل مباراة بطموحات ودوافع أقوى من الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الأداء لافائدة له بعد خسارة اللقاء.

وأضاف «عبد الجواد»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة sports، أن الداخلية كان يحتاج تقديم هذا الأداء القوي في المباريات السابقة، معلقًا «احنا فوقنا متأخر شوية للأسف، وربنا معانا االفترة الجاية».

شاهد أيضا

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بتروسبورت يحتضن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في دوري الأبطال

بتروسبورت يحتضن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في دوري الأبطال

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

بالفيديو.. لاعب الداخلية: «فوقنا متأخر»

الشناوي: أمين عمر حرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة.. «حظه حلو إنه كسب»

الشناوي: أمين عمر حرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة.. «حظه حلو إنه كسب»

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك