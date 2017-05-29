عبد الغني: الفوز على الداخلية مهم والغيابات لن تؤثر

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أشار علاء عبد الغني المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أن الفوز على الداخلية يعطي اللاعبين ثقة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة امام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال عبد الغني بعد مباراة الزمالك والداخلية التي أنتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الفارس الأبيض: "الحمدلله على تحقيق فوز كان صعباً".

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وتابع: "الفوز يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ويرفع من معنوياتهم لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري، وقبل مباراة هامة امام اتحاد العاصمة بالبطولة الإفريقية".

وأختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلاً: "الغيابات لن تؤثر، وسنحدد موقف أسامة إبراهيم ودونجا بعد إصاباتهم في مباراة الداخلية، وهناك احتمالية لغياب أسامة بسبب اصابته بشد في العضلة الخلفية".