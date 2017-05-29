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الشناوي: أمين عمر حرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة.. «حظه حلو إنه كسب»

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الشناوي: أمين عمر حرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة.. «حظه حلو إنه كسب» الشناوي: أمين عمر حرم الزمالك من ركلة جزاء واضحة.. «حظه حلو إنه كسب»

التحرير

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قال أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن أمين عمر، حكم مباراة والداخلية، اتخذ قرارات غريبة خلال اللقاء، وكاد أن يتسبب في أزمة لولا فوز الفريق الأبيض، قائلا:«حظه حلو إن الزمالك كسب»

وأوضح «الشناوي»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة oN sport، أن «عمر» حرم محمود عبد الرازق شيكابابلا قائد الزمالك، من ركلة جزاء صحيحة، مؤكدًا أن اللعبة واضحة للغاية لكن الحكم كان يتمركز في مكان لا يسمح له برؤية اللعبة جيدًا.

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وتابع، أن الحكم المساعد كان عليه التركيز في اللعبة والتعاون مع حكم الساحة، في قرار مهم مثل هذا.

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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