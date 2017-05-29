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بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

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بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

التحرير

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قال علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، انه لم يكن يتمنى أن تنتهي مباراة فريقه أمام ، بهذا السيناريو، والخسارة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

وأضاف «عبد العال» خلال تصريحاته عقب المباراة،  لقناة « sports»، أن أمين عمر، حكم المباراة، جامل الزمالك بمنحه أخطاء وركلات ركنية كثيرة طوال اللقاء، معلقًا: «كل كورة كان فيها شك». 

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وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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