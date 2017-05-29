بالفيديو| مدرب الداخلية: الحكم جامل الزمالك

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قال علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، انه لم يكن يتمنى أن تنتهي مباراة فريقه أمام الزمالك، بهذا السيناريو، والخسارة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

وأضاف «عبد العال» خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «dmc sports»، أن أمين عمر، حكم المباراة، جامل الزمالك بمنحه أخطاء وركلات ركنية كثيرة طوال اللقاء، معلقًا: «كل كورة كان فيها شك».

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وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.