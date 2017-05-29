مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد الفوز على الداخلية

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وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التحية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الروح التي ظهر بها اللاعبون في مباراة الداخلية التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية للأسف بعض الأستوديوهات التحليليه تتجاهل الحديث عن روح اللاعبين والعزيمة والروح التي يتمتع بها الفريق وتتحدث عن المنافسين فقط رغم أن الزمالك حقق الفوز بروح وعزيمة اللاعبين.

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وأضاف منصور أتمنى أن يكون الفوز في مباراة اليوم دافع لدى اللاعبين لتحقيق الفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي ستجمع الفريقين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.